В «Торпедо» сообщили, что Кутепов будет готовиться к матчу против «Пари НН»

В пресс-службе «Торпедо» рассказали о сроках восстановления Ильи Кутепова.

Футболист пропустит игру 19-го тура РПЛ против «Урала», которая состоится сегодня, 11 марта. 29-летний россиянин восстанавливается от небольшого сотрясения, которое получил в матче 18-го тура против «Краснодара» (2:2).

«Илья Кутепов будет готовиться к матчу с «Пари НН», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 20-го тура РПЛ «Пари НН» — «Торпедо» состоится 19 марта.