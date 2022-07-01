Талалаев: «Краснодар» — российская «Барселона». Повторить это на уровне РПЛ невозможно»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о «Краснодаре». 49-летний специалист сравнил краснодарский клуб с «Барселоной».
«В «Краснодаре» идеальная система, потому что требования ко всем командам едины, — приводит слова Талалаева «Спорт уик-энд». — Они играют в одном стиле — молодые игроки после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. «Краснодар» — российская «Барселона». Как и «Крылья Советов», за которые выступает много воспитанников «Чертаново», где команды школы и основной состав объединяет один стиль».
Тренер отметил, что понимание требований может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе.
«Надо учитывать реалии — большинство российских клубов не такие, часто разница в стиле основной команды и резервной очень заметна. Стремиться к тому, что делает «Краснодар», надо, но сегодня повторить это на уровне Российской премьер-лиги невозможно», — сказал он.
По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 турах. Грозненский клуб с 42 баллами расположился на седьмой позиции.
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -