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Талалаев: «Краснодар» — российская «Барселона». Повторить это на уровне РПЛ невозможно»

Талалаев назвал «Краснодар» российской «Барселоной»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о «Краснодаре». 49-летний специалист сравнил краснодарский клуб с «Барселоной».

«В «Краснодаре» идеальная система, потому что требования ко всем командам едины, — приводит слова Талалаева «Спорт уик-энд». — Они играют в одном стиле — молодые игроки после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. «Краснодар» — российская «Барселона». Как и «Крылья Советов», за которые выступает много воспитанников «Чертаново», где команды школы и основной состав объединяет один стиль».

Тренер отметил, что понимание требований может ускорить адаптацию молодого игрока в основном составе.

«Надо учитывать реалии — большинство российских клубов не такие, часто разница в стиле основной команды и резервной очень заметна. Стремиться к тому, что делает «Краснодар», надо, но сегодня повторить это на уровне Российской премьер-лиги невозможно», — сказал он.

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 турах. Грозненский клуб с 42 баллами расположился на седьмой позиции.

Источник: https://sport-weekend.com/home/chitajte-v-svezhem-nomere/211471-andrej-talalaev-krasnodar-nasha-barselona-stremitsya-k-etomu-nado-no-povtorit-nevozmozhno
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Барселона
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Чертаново
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