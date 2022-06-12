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Кавазашвили — о возможном переходе Кутепова в «Торпедо»: «Не знаю, почему «Спартак» его отпустил»

Кавазашвили не понимает, почему «Спартак» отпустил Кутепова
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в «Торпедо».

«Не знаю, почему «Спартак» его отпустил. Это игрок, который умеет сегментировать оборону. Видимо, он сейчас ищет ту команду, которая предоставит ему лучшие условия. «Торпедо» сейчас в хорошем экономическом состоянии. Если бы он хотел уехать на заработки, он бы нашел другую команду. Но он — домашний мальчик, который хочет остаться в Москве», — сказал Кавазавшвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как ранее известно «СЭ», экс-защитник сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Вернувшиеся этой весной в РПЛ автозаводцы сделали предложение 28-летнему футболисту.

Анзор Кавазашвили
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
21.05 17:00
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 0 : 1
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 1 : 0
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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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