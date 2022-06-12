Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в «Торпедо».

«Не знаю, почему «Спартак» его отпустил. Это игрок, который умеет сегментировать оборону. Видимо, он сейчас ищет ту команду, которая предоставит ему лучшие условия. «Торпедо» сейчас в хорошем экономическом состоянии. Если бы он хотел уехать на заработки, он бы нашел другую команду. Но он — домашний мальчик, который хочет остаться в Москве», — сказал Кавазавшвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как ранее известно «СЭ», экс-защитник сборной России Илья Кутепов может продолжить карьеру в московском «Торпедо». Вернувшиеся этой весной в РПЛ автозаводцы сделали предложение 28-летнему футболисту.