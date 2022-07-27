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Сегодня, 12:42

В «Торино» отреагировали на слухи о переговорах с Мозесом

Сергей Разин
корреспондент
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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал слухи о том, что итальянский клуб ведет переговоры с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом.

«Не стоит верить слухам. Мы не интересуемся Виктором Мозесом, а его агент не связывался с нашим клубом», — приводит слова Ваньяти Sport24.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 31-летний нигерийский футболист может покинуть «Спартак». По его словам, супруга хавбека настаивает на отъезде из России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-27-v-torino-otreagirovali-na-slukhi-o-peregovorakh-s-agentom-viktora-mozesa-iz-spartaka
Виктор Мозес
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