В «Торино» отреагировали на слухи о переговорах с Мозесом

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал слухи о том, что итальянский клуб ведет переговоры с полузащитником «Спартака» Виктором Мозесом.

«Не стоит верить слухам. Мы не интересуемся Виктором Мозесом, а его агент не связывался с нашим клубом», — приводит слова Ваньяти Sport24.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что 31-летний нигерийский футболист может покинуть «Спартак». По его словам, супруга хавбека настаивает на отъезде из России.