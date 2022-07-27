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Федотов заявил, что хотел бы поработать в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, в каком иностранном клубе он хотел бы поработать.

«Какой европейский клуб я хотел бы тренировать? Это хороший посыл, но жизнь устроена так, что впереди паровоза бежать не нужно. Меня всегда дочка или жена спрашивают: «О каком клубе ты мечтаешь?». Я не знаю, такого клуба нет.
«Ливерпуль», «Реал», «Бавария»? Об этом не мечтал. «Лос-Анджелес Гэлакси»? Вот это — да, спасибо за подсказку. Это очень интересный вариант», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Также он рассказал, в чем у американской лиги МЛС есть преимущества над Российской премьер-лигой.

«Думаю, там очень хорошая организация. Мы воочию убедились в том, что футбол уже плотно вошел в жизнь американцев. Если раньше были площадки только для бейсбола, то теперь в каждой школе стоят футбольные ворота. Там произошли серьезные изменения за 7 лет. Образовывается новый клуб, «Лос-Анджелес», главное условие — сначала нужен стадион. Стадион строят за год, сразу придумывается кубок, одни играют с другими, сумасшедшая реклама, полный стадион. Работает безотказно. То, как там налажен этот бизнес — надо учиться», — добавил Федотов.

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года, он подписал контракт с клубом на 3 года. До этого 55-летний специалист с января 2020 года работал в «Сочи», с которым стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2021/22.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК ЦСКА (Москва)
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