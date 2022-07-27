Федотов заявил, что хотел бы поработать в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, в каком иностранном клубе он хотел бы поработать.
«Какой европейский клуб я хотел бы тренировать? Это хороший посыл, но жизнь устроена так, что впереди паровоза бежать не нужно. Меня всегда дочка или жена спрашивают: «О каком клубе ты мечтаешь?». Я не знаю, такого клуба нет.
«Ливерпуль», «Реал», «Бавария»? Об этом не мечтал. «Лос-Анджелес Гэлакси»? Вот это — да, спасибо за подсказку. Это очень интересный вариант», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Также он рассказал, в чем у американской лиги МЛС есть преимущества над Российской премьер-лигой.
«Думаю, там очень хорошая организация. Мы воочию убедились в том, что футбол уже плотно вошел в жизнь американцев. Если раньше были площадки только для бейсбола, то теперь в каждой школе стоят футбольные ворота. Там произошли серьезные изменения за 7 лет. Образовывается новый клуб, «Лос-Анджелес», главное условие — сначала нужен стадион. Стадион строят за год, сразу придумывается кубок, одни играют с другими, сумасшедшая реклама, полный стадион. Работает безотказно. То, как там налажен этот бизнес — надо учиться», — добавил Федотов.
Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года, он подписал контракт с клубом на 3 года. До этого 55-летний специалист с января 2020 года работал в «Сочи», с которым стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2021/22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1