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Сегодня, 12:47

Лука Джорджевич заявил, что всерьез рассматривает возможность вернуться в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Зенита», «Локомотива» и тульского «Арсенала» Лука Джорджевич заявил, что может вернуться в РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что у 28-летнего черногорца есть два предложения из России.

«Варианты в России не единственные, у меня есть еще предложения. Так что не буду спешить, пока не буду полностью во всем уверен. Рассматриваю ли я предложения из России всерьез? Да, рассматриваю Россию серьезно. Посмотрим, что будет дальше. Пока я тренируюсь и готовлюсь к новому клубу», — приводит «РБ Спорт» слова Джорджевича.

В данный момент Джорджевич является свободным агентом. Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-ser-ezno-rassmatrivayu-vozvrashhenie-v-rossiyu/
Лука Джорджевич
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