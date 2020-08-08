В старте ЦСКА нет легионеров. Впервые за 21 год

Виктор Гончаренко включил в стартовый состав ЦСКА на матч первого тура премьер-лиги против «Химок» 11 российских футболистов. В последний раз армейцы начинали игру чемпионата России без легионеров в апреле 1999 года в Ярославле. На гостевую встречу с «Шинником» , завершившуюся со счетом 0:0, Олег Долматов выставил следующий состав: Дмитрий Гончаров, Валерий Минько, Евгений Варламов, Максим Боков, Олег Корнаухов, Игорь Аксенов, Сергей Семак, Виктор Навоченко, Андрей Цаплин, Владимир Кулик, Сергей Филиппенков.

В октябре 2000 года Павел Садырин начал гостевой матч с «Ураланом» (5:1) с десятью россиянами и Дмитрием Хомухой, который при наличии российского паспорта выступал за сборную Туркмении. (Кирилл Бурдаков)