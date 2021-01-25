В «Спартаке» рассказали, что Гулиев делает в ОАЭ вместе с основой

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, почему выведенный из состава полузащитник Аяз Гулиев тренируется в ОАЭ вместе с основой.

В мае 2020 года у Гулиева и главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско произошел конфликт во время теоретического занятия. После этого немецкий специалист отстранил полузащитника от работы с основной командой.

«Гулиев прибыл в ОАЭ для продолжения восстановления под присмотром физиотерапевта команды, — отметил Фетисов. — Климат в Эмиратах наиболее подходящий для восстановления после его заболевания, плюс, там же вместе с основой сейчас физиотерапевт, под чьим контролем находится игрок. Сейчас у команды выходные, к ним в гости заехал Хабиб Нурмагомедов, и Аяза вместе с другими игроками, пригласили посмотреть в которых участвовали Хабиб, Джикия и Бакаев».

В составе основной команды красно-белых Гулиев провел 26 матчей, в которых забил один гол. Последний раз полузащитник выходил на поле 4 ноября 2019 года в игре против тульского «Арсенала» (0:1).

(Артем Калинин)