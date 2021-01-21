В «Спартаке» прокомментировали трансфер Кокорина в «Фиорентину»
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал переговоры форварда Александра Кокорина с «Фиорентиной».
— Что это за недопонимание, о котором Кокорин сказал в своем интервью?
— Не знаю, у клуба все прекрасно с футболистом.
— Насколько давно начались переговоры?
— Это закрытая информация, которая останется внутри нас.
— Какой-то диалог с руководством был у Кокорина? Условно «я хочу уйти в «Фиорентину»?
— Все контакты последние дни были абсолютно конструктивными и касались исключительно условий игрока. Нам важно, чтобы условия устраивали. Клуб делал для этого все возможное.
— Клуб не препятствовал?
— Клуб не может препятствовать, если у игрока тоже есть желание. Задача клуба в данном случае — чтобы условия, предложенные другим клубом, его устраивали.
Ранее Кокорин сообщил, что в ближайшее время пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Форвард выступал за «Спартак» с лета 2020 году и забил 2 гола в 10 матчах.
(Константин Колмаков)
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