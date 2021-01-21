В «Спартаке» прокомментировали трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал переговоры форварда Александра Кокорина с «Фиорентиной».

— Что это за недопонимание, о котором Кокорин сказал в своем интервью?

— Не знаю, у клуба все прекрасно с футболистом.

— Насколько давно начались переговоры?

— Это закрытая информация, которая останется внутри нас.

— Какой-то диалог с руководством был у Кокорина? Условно «я хочу уйти в «Фиорентину»?

— Все контакты последние дни были абсолютно конструктивными и касались исключительно условий игрока. Нам важно, чтобы условия устраивали. Клуб делал для этого все возможное.

— Клуб не препятствовал?

— Клуб не может препятствовать, если у игрока тоже есть желание. Задача клуба в данном случае — чтобы условия, предложенные другим клубом, его устраивали.

Ранее Кокорин сообщил, что в ближайшее время пройдет медосмотр перед трансфером в «Фиорентину». Форвард выступал за «Спартак» с лета 2020 году и забил 2 гола в 10 матчах.

(Константин Колмаков)