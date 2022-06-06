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В «Спартаке» прокомментировали решение суда взыскать деньги с Федуна в пользу Газизова

Отдел футбола «СЭ»
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В «Спартаке» прокомментировали судебные разбирательства между владельцем клуба Леонидом Федуном и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

— Октябрьский суд Уфы уже принимал решение в пользу Газизова, которое позже было успешно обжаловано, — сообщает пресс-служба «Спартака». — Кстати, тогда был тот же судья, что и сегодня. Так что давайте дождемся решений более высоких инстанций.

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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