В «Спартаке» прокомментировали решение суда взыскать деньги с Федуна в пользу Газизова

В «Спартаке» прокомментировали судебные разбирательства между владельцем клуба Леонидом Федуном и генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

— Октябрьский суд Уфы уже принимал решение в пользу Газизова, которое позже было успешно обжаловано, — сообщает пресс-служба «Спартака». — Кстати, тогда был тот же судья, что и сегодня. Так что давайте дождемся решений более высоких инстанций.

Ранее Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

Бывший гендиректор «Спартака» предоставил расписку Леонида Федуна. В ней указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Владелец клуба заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.