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«Спартак» подтвердил переход Свинова в «Факел». Арендное соглашение рассчитано до 2023 года

«Спартак» подтвердил переход Свинова в «Факел» на правах аренды до 2023 года
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» подтвердил переход вратаря Ильи Свинова в «Факел» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 15 июня 2023 года с опцией досрочного возвращения 21-летнего игрока в «Спартак» в январе при наступлении определенных условий.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешл в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-06-ilya_svinov_arendovan_fakelom/
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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