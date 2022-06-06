«Спартак» подтвердил переход Свинова в «Факел». Арендное соглашение рассчитано до 2023 года

«Спартак» подтвердил переход Свинова в «Факел» на правах аренды до 2023 года

«Спартак» подтвердил переход вратаря Ильи Свинова в «Факел» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 15 июня 2023 года с опцией досрочного возвращения 21-летнего игрока в «Спартак» в январе при наступлении определенных условий.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешл в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.