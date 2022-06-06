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Сегодня, 17:52

Губерниев назвал странным заявление владельца «Спартака» Федуна о судействе

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в РПЛ.

«Это неправда! Может, нужно было тренеров нормальных назначать, которые бы видели футболистов. Например, предыдущий тренер Селихова не ставил несколько матчей, когда Максименко привозил. Не надо на зеркало пенять! Все не так однозначно. Понятно, что у «Зенита» возможностей больше, чем у остальных. Но и «Лукойл» — мощная компания. К сожалению, Федун наговаривает. Я, как акционер «Лукойла», продал бы акции, если были бы времена поспокойнее. Да и, мне кажется, заявление Федуна — странное. А так... Чтобы не расстраиваться, Федуну нужно было с самого начала продать команду либо продать ее сейчас. Вдруг найдутся покупатели какие-нибудь», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в РПЛ, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Леонид Федун
10
8
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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