Губерниев назвал странным заявление владельца «Спартака» Федуна о судействе

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна о судействе в РПЛ.

«Это неправда! Может, нужно было тренеров нормальных назначать, которые бы видели футболистов. Например, предыдущий тренер Селихова не ставил несколько матчей, когда Максименко привозил. Не надо на зеркало пенять! Все не так однозначно. Понятно, что у «Зенита» возможностей больше, чем у остальных. Но и «Лукойл» — мощная компания. К сожалению, Федун наговаривает. Я, как акционер «Лукойла», продал бы акции, если были бы времена поспокойнее. Да и, мне кажется, заявление Федуна — странное. А так... Чтобы не расстраиваться, Федуну нужно было с самого начала продать команду либо продать ее сейчас. Вдруг найдутся покупатели какие-нибудь», — сказал Губерниев «СЭ».

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял десятое место в РПЛ, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.