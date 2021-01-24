В «Спартаке» прокомментировали интерес к полузащитнику «Црвены Звезды»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал новость об интересе красно-белых к полузащитнику «Црвены Звезды» Велько Николичу.

«Писали сегодня утром, что мы интересуемся полузащитником «Црвены Звезды», что он есть в каких-то списках. Списков нет, но зато пишут про них. Межсезонье — дикое время.

21-летний Николич в текущем сезоне провел 28 матчей за «Црвену Звезду». В его активе три гола и три голевые передачи.

(Константин Колмаков)