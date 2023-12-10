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Сегодня, 08:15

В «Спартаке» сообщили, что контракт Зобнина с командой рассчитан до 2025 года

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал «СЭ» о сроках контракта полузащитника Романа Зобнина.

По данным портала Transfermarkt, соглашение красно-белых с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Контракт Зобнина рассчитан до 2025 года. У него еще полтора года контракта», — сказал Малышев «СЭ».

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых забил один гол.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Ростов

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