В «Спартаке» сообщили, что контракт Зобнина с командой рассчитан до 2025 года

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал «СЭ» о сроках контракта полузащитника Романа Зобнина.

По данным портала Transfermarkt, соглашение красно-белых с футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Контракт Зобнина рассчитан до 2025 года. У него еще полтора года контракта», — сказал Малышев «СЭ».

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых забил один гол.