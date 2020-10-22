В «Спартаке» опровергли, что Селихов сдал положительный тест на коронавирус

Директор Департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что вратарь красно-белых Александр Селихов сдал положительный тест на коронавирус.

— У Селихова поднялась температура, — сообщил Фетисов. — Других симптомов не было. Он сдал два отрицательных теста. Члены его семьи тоже сдали отрицательные тесты. (Вячеслав Короткин)

Ранее Селихов принял участие в матче «Спартака-2» против «Крыльев Советов» (1:2) в рамках Олимп-ФНЛ. Встреча стала первой для вратаря с апреля 2019 года, осенью прошлого года голкипер перенес операцию на правом ахилловом сухожилии.