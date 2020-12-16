В «Спартаке» не воспринимают всерьез заявления Юрана об Урунове

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что клуб всерьез не воспринимает слова Сергей Юрана о полузащитнике команды Остоне Урунове.

«По моей информации, представители игрока собираются обращаться в комитет по этике, — сказал Фетисов «СЭ». — Нужно ли серьезно воспринимать слова Сергея Юрана? Не уверен, это легенда, очень классный футболист, но последнее время у него было много... был ряд громких заявлений, ряд из которых не имели отношения к действительности, поэтому мы всерьез не воспринимаем».

Ранее Юран, который является главным тренером «СКА-Хабаровск», намекнул, что 19-летний Урунов старше своего официального возраста.