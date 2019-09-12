В «Спартаке» не комментируют подачу заявления в прокуратуру на фаната ЦСКА

Московский «Спартак» не комментирует информацию о том, что клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.

— Без комментариев, — сказал руководитель Департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Лисин.

Подача заявления связана с публикацией Малосолова в Twitter во время матча «Спартак» — ЦСКА (3:1) на предсезонном Кубке Париматч Премьер. В конце первого тайма встречи форвард красно-белых Луиз Адриану и защитник красно-синих Кирилл Набабкин дважды вступили в стычку, армеец получил желтую карточку в обоих эпизодах и был удален с поля. Малосолов написал на своей странице в социальной сети: «Обезъяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время». (Иван Торопцев)

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