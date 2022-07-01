В «Сочи» рассказали об отношении к Александру Алаеву

Президент «Сочи» Борис Ротенберг признался, что не знает лично Александра Алаева, но заявил, что клуб поддерживает его кандидатуру на пост главы РПЛ.

«Как отношусь к Алаеву? Поддерживаю ли его? Честно говоря, я его не знаю. Если он будет выполнять все требования президента РПЛ, то будет замечательно. Главное, чтобы футбол развивался», — заявил Ротенберг «СЭ».