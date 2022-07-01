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«Сочи» по пенальти обыграл «Нижний Новгород» в «Кубке Матч Премьер»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» 1 июля по пенальти обыграл «Нижний Новгород» в «Кубке Матч Премьер».

Основное время между командами завершилось со счетом 1:1. Счет на 52-й минуте матча открыл игрок нижегородской команды Кирилл Гоцук. Через четыре минуты Тимофей Шипунов из «Сочи» сравнял.

По регламенту турнира в случае ничьей в основное время победитель определяется в серии пенальти. Со счетом 4:2 в серии 11-метровых победил «Сочи».

Отметим, что «Зенит», благодаря итогам этого матча, стал победителем предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

Россия. Кубок Матч Премьер

«Нижний Новгород» — «Сочи» — 1:1 (0:0). Пенальти — 2:4

Голы: Гоцук, 52 (1:0). Шипунов, 56 (1:1).

Серия пенальти: Маргасов — 0:1. Агапов — 1:1. Жоаузинью — 1:2. Рыбчинский — 1:2 (вратарь). Ангбан — 1:3. Милсон — 2:3. Терехов — 2:4. Никитин — 2:4 (вратарь).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин (Анисимов, 46), Гоцук (Горбунов, 84), Пенчиков (Александров, 46), Кечкеш (Агапов, 62), Масоэро (Корнюшин, 46), Юлдошев (Рыбчинский, 46), Калинский (Каккоев, 74), Шарипов (Майга, 46), Кротов (Никитин, 46), Берковский (Югалдин, 74), Сулейманов (Милсон, 62).

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов (Адамов, 46), Заика (Маргасов, 46), Миладинович (Юрганов, 46), Мещанинов (Родригау, 46), Бурмистров (Жоаузинью, 46), Макарчук (Шипунов, 46), Ангбан, Ушатов (Сарвели, 46), Мелкадзе (Барсов, 46).

Предупреждение: Терехов, 45.

1 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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