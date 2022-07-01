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Президент «Сочи» Ротенберг ответил на вопрос о будущем защитника Родригао

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о будущем защитника Родригао.

— Как вам новый тренер команды Важим Гаранин?

— Пока рано говорит. Игра покажет. Мне нравится, что молодые ребята влились в коллектив. Мне очень понравилась сегодняшняя игра. Знаю Гаранина еще по «Динамо». Почему не удалось уговорить Федотова? У него спросите. Обид никаких нет. Для него это испытание. Задачи? Выигрывать каждую игру.

— Останется ли Родригао?

— Каждый человек должен развиваться. Если будет предложение для него, которое будет ему подходить, подумаем. Предложений много.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о трансфере Родригао.

Бразильский футболист выступает за сочинский клуб с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за команду 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Контракт Родригао с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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