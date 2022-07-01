Президент «Сочи» Ротенберг ответил на вопрос о будущем защитника Родригао
Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о будущем защитника Родригао.
— Как вам новый тренер команды Важим Гаранин?
— Пока рано говорит. Игра покажет. Мне нравится, что молодые ребята влились в коллектив. Мне очень понравилась сегодняшняя игра. Знаю Гаранина еще по «Динамо». Почему не удалось уговорить Федотова? У него спросите. Обид никаких нет. Для него это испытание. Задачи? Выигрывать каждую игру.
— Останется ли Родригао?
— Каждый человек должен развиваться. Если будет предложение для него, которое будет ему подходить, подумаем. Предложений много.
Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» близки к договоренности о трансфере Родригао.
Бразильский футболист выступает за сочинский клуб с июля 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провел за команду 31 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Контракт Родригао с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -