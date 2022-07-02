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Гендиректор «Сочи» — о сборах: «Если игрокам в России комфортно, этому надо только радоваться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о тренировочных сборах команды.

— Товарищеский турнир, конечно, был нужен. В него мы заложили подготовительный процесс к новому сезону. Он был необходим. Контрольные игры — это очень важно

— «Сочи» проводят сборы в России. Изменилась ли из-за этого подготовка к новому сезону?

— Нас все устраивает. Необязательно ездить куда-то, чтобы за короткий промежуток набрать форму. Игрокам комфортнее? Если им в России хорошо, то надо только радоваться этому.

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