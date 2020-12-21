В «Сочи» прокомментировали слухи о назначении Газизова
17:17
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на появление слухов о возможном приходе в клуб Шамиля Газизова.
— Вы сами понимаете, что это невозможно? «Сочи» не контактировал с Газизовым. Комментировать тут нечего, просто смешно уже, — сказал «СЭ» Рубашко.
Напомним, Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб уже 8 декабря. Красно-белые идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 19 встречах.
Во время работы Газизова в «Спартак» пришли такие футболисты, как Александр Кокорин, Остон Урунов и Виктор Мозес.
(Владимир Пушкарев)
Газизов определится с будущим после новогодних праздников. Приоритет — «Уфа»
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