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Газизов определится с будущим после новогодних праздников. Приоритет — «Уфа»

13:02
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
Шамиль Газизов. Фото ФК «Спартак»
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По информации «СЭ», у Шамиля Газизова есть несколько вариантов продолжения карьеры в РПЛ.

Он планирует принять решение о своем будущем после новогодних праздников. На данный момент приоритетом для Газизова является «Уфа». Он хочет помочь клубу сохранить место в РПЛ. Руководство «Уфы» заинтересованно в возвращении Газизова.

Напомним, Газизов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, а покинул клуб уже 8 декабря. Красно-белые идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 19 встречах.

Во время работы Газизова в «Спартак» пришли такие футболисты, как Александр Кокорин, Остон Урунов и Виктор Мозес.

(Севастиан Терлецкий)

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