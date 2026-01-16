В «Севилье» сообщили, что не ведут переговоры с ЦСКА по трансферу защитника Саласы

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника команды Кике Саласы в ЦСКА.

Ранее об этом сообщило издание «Чемпионат».

«Информация о переговорах с ЦСКА по трансферу Саласы не соответствует действительности», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Салас в этом сезоне провел за «Севилью» 10 матчей и забил 1 гол. Контакт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.