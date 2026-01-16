Паршивлюк покинул тренерский штаб московского «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об уходе Сергея Паршивлюка из тренеского штаба клуба.

«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!» — говорится в заявлении бело-голубых.

Паршивлюк перешел в «Динамо» в качестве игрока в июне 2019 года. На его счету 110 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами. В составе московского клуба он дважды становился бронзовым призером РПЛ.

По окончании сезона-2023/24 Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а также помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.