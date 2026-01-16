Паршивлюк покинул тренерский штаб московского «Динамо»
Московское «Динамо» объявило об уходе Сергея Паршивлюка из тренеского штаба клуба.
«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!» — говорится в заявлении бело-голубых.
Паршивлюк перешел в «Динамо» в качестве игрока в июне 2019 года. На его счету 110 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 результативными передачами. В составе московского клуба он дважды становился бронзовым призером РПЛ.
По окончании сезона-2023/24 Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички, а также помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.
Источник: ФК «Динамо» Москва
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|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|- : -
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
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|- : -
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Максим Глушенков
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Педро
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Максим Глушенков
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Маркиньос
Спартак
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|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
|
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ЦСКА
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