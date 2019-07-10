В сети появились фотографии красной формы "Зенита" на сезон-2019/20

Фотограф "Зенита" опубликовал в своем Instagram фотографию с новой формой питерской команды на предстоящий сезон. Помимо традиционных белых и голубых футболок, на снимке можно увидеть желтый и красный комплект.

Ранее "Зенит" представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2019/20. Сине-бело голубые также публиковали фотографии вратарских комплектов.

В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России.

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