"Зенит" представил форму на сезон-2019/20. Фото

Официальный сайт "Зенита" опубликовал фотографии с домашней и гостевой формой на следующий сезон. Первая привычно выполнена в сине-бело голубых цветах, вторая – белая.
"Форма произведена из переработанного полиэстера; для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду", – сообщает пресс-служба питерцев.
В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России. 6 июля сине-бело голубые сыграют в матче за Суперкубок страны с "Локомотивом". Встреча пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).
Все как один: «Зенит» и @Nike представляют новую игровую форму 👕🔝https://t.co/hzP8o4Enu7 pic.twitter.com/1XsaPr13xY— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 4 июля 2019 г.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-04-vse-kak-odin-zenit-i-nike-predstavlyayut-novuyu-igrovuyu-formu-.htm