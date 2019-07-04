"Зенит" представил форму на сезон-2019/20. Фото

Официальный сайт "Зенита" опубликовал фотографии с домашней и гостевой формой на следующий сезон. Первая привычно выполнена в сине-бело голубых цветах, вторая – белая.

"Форма произведена из переработанного полиэстера; для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду", – сообщает пресс-служба питерцев.

В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России. 6 июля сине-бело голубые сыграют в матче за Суперкубок страны с "Локомотивом". Встреча пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).

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