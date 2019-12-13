В сборную первой части сезона РПЛ вошли шесть игроков «Зенита»

Российская премьер-лига опубликовала символическую сборную первой части сезона по версии InStat Index. В нее вошли шесть футболистов «Зенита».

Петербуржцы после 19 туров лидируют с 45 очками, на 10 очков опережая идущий вторым «Краснодар». При этом из кубанского клуба в символическую сборную не вошел ни один футболист.

Михаил Кержаков («Зенит») — Вячеслав Караваев («Зенит»), Бранислав Иванович («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») — Мариу Фернандес (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА) — Жоау Мариу («Локомотив») — Сердар Азмун («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»).