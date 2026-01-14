Президент «Рубина» Сафиуллин о— б Артиге: «В академии «Барселоны» он воспитал Ямаля, Ольмо, Кукурелью и других талантов»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал назначение Франка Артиги новым главным тренером команды.

«Рубин» объявил о подписании контракта с 49-летним специалистом 14 января. Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«Франк Артига — это качественный специалист, у которого уже есть опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК «Рубин» связывает с новым тренером надежды на то, что команда будет показывать футбол, который привлечет еще больше болельщиков на домашний стадион.

Франк долгое время работал в академии «Барселоны» с детскими и юношескими командами, воспитал много звезд мирового футбола, таких как Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Марк Кукурелья, Адама Траоре и другие таланты. Мы надеемся, что этот опыт поможет новому тренеру в работе в «Рубине» раскрыть новые имена среди воспитанников нашей академии. Желаю новому тренеру удачи и успешно справиться с большими задачами, которые перед ним стоят», — цитирует Сафиуллина пресс-служба клуба.

Ранее Артига тренировал в России «Родину», «Родину-2» и «Химки». С лета 2025 года он работал в «Петро Луанде» из Анголы.

Испанец сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.