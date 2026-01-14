Агент Рикардо рассказал о переговорах с «Динамо»: «Пока ничего не согласовано»

Агент защитника «Ботафого» Давида Рикардо Элтон Кардосо ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Динамо».

«Да, «Динамо» действительно предложило 6,5 миллиона за Рикардо. Но переговоры продолжаются. Какой клуб выберет футболист? Пока ни с «Торино», ни с «Динамо» ничего не согласовано. Мы анализируем предложения. Предложения размером 7-8 миллионов будет достаточно», — сказал Кардосо «СЭ».

Ранее журналист Томмасо Френи сообщил, что «Динамо» предложило 6,5 миллиона за 23-летнего защитника.

Позднее «СЭ» сообщил, что «Ботафого» может продать Рикардо за 7-8 миллионов.