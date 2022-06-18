В «Сочи» рассказали, когда объявят имя нового главного тренера

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что имя нового главного тренера станет известно до 20 июня.

«В ближайшие дни «Сочи» объявит имя нового главного тренера. Думаю, это произойдет до понедельника включительно», — цитирует Рубашко ТАСС.

15 июня пост главного тренера «Сочи» покинул Владимир Федотов, который занял аналогичный пост в ЦСКА.

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице чемпионата России, что является лучшим достижением клуба в истории.