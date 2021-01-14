В «Роторе» прокомментировали трансферы трех новых футболистов
11:26
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от трансферов трех футболистов казахстанской «Астаны».
— Считаю, что нам удалось усилиться очень качественными игроками. Все парни с большим опытом выступления в Лиге Чемпионов, они должны очень помочь команде. Мы довольны, что нам удалось их подписать.
Ранее, на официальном сайте команды было объявлено о подписании контрактов с защитником Дмитрием Шомко, полузащитником Иваном Маевским и нападающим Алексеем Щеткиным.
(Владимир Пушкарев)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю