В России может появится "Клуб Сергея Семака"

Председатель правления "Объединения отечественных тренеров" (ООТФ) Михаил Гершкович от имени профессионального тренерского сообщества выступил с инициативой создать "Клуб Сергея Семака", информирует официальный сайт организации.

Клуб имени главного тренера "Зенита" создается по аналогии с "Клубом Григория Федотова" (был учрежден в 1967 году и объединяет футболистов, забивших 100 и более голов) и "Клубом Льва Яшина" (учрежден в 1980 году и объединяет вратарей, сыгравших 100 и более "сухих" встреч).



Инициатива организовать "Клуб Сергея Семака" родилась после досрочной победы "Зенита" в чемпионате России, а 43-летней наставник команды из Северной столицы стал первым из россиян, кто завоевал золотые медали чемпионата России и в качестве футболиста (в составе ЦСКА, "Рубина" и "Зенита"), и в качестве тренера.



В "Клуб Сергея Семака" будут входить тренеры, которые, подчеркиваем, выиграли чемпионат России и в качестве футболиста, и в качестве тренера.