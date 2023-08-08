Адиев считает, что Алип за год в «Зените» стал на уровень сильнее

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мыслями о возможном уходе казахстанского защитника Нуралы Алипа из «Зенита».

«Мне тяжело что-то советовать. Я стараюсь не лезть в эти дела. Футболисты сами должны принимать решение о своем будущем. Тренеры всегда их поддерживают. Мне хотелось бы, чтобы он получал больше игрового времени. Если он перейдет в «Бешикташ» и будет играть, так будет лучше и для него, и для сборной. Но «Зенит» — очень хороший клуб, который имеет два состава. Алип находится в хорошей конкурентной среде, которая тоже на нем положительно сказывается», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

Также он считает, что футболист сильно прибавил с момента перехода в «Зенит».

«Он прогрессирует. Стал на уровень сильнее, окреп, набрал мышечную массу. Заметно лучше стал его первый пас, начинание атаки. По сравнению с прошлым годом он сильно прибавил», — добавил тренер.

Ранее появилась информация о том, что в приобретении 23-летнего Алипа заинтересован «Бешикташ».

Казахстанский футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025-го.