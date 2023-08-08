Адиев считает, что Алип за год в «Зените» стал на уровень сильнее
Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев поделился мыслями о возможном уходе казахстанского защитника Нуралы Алипа из «Зенита».
«Мне тяжело что-то советовать. Я стараюсь не лезть в эти дела. Футболисты сами должны принимать решение о своем будущем. Тренеры всегда их поддерживают. Мне хотелось бы, чтобы он получал больше игрового времени. Если он перейдет в «Бешикташ» и будет играть, так будет лучше и для него, и для сборной. Но «Зенит» — очень хороший клуб, который имеет два состава. Алип находится в хорошей конкурентной среде, которая тоже на нем положительно сказывается», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.
Также он считает, что футболист сильно прибавил с момента перехода в «Зенит».
«Он прогрессирует. Стал на уровень сильнее, окреп, набрал мышечную массу. Заметно лучше стал его первый пас, начинание атаки. По сравнению с прошлым годом он сильно прибавил», — добавил тренер.
Ранее появилась информация о том, что в приобретении 23-летнего Алипа заинтересован «Бешикташ».
Казахстанский футболист выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2025-го.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
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13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
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16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0