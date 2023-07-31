В РФС надеются, что у судьи Карасева не возникнет проблем с приездом на сбор судей УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов надеется, что арбитр Сергей Карасев примет участие в сборе судей УЕФА.

«Надеюсь, что не будет никаких других проблем: виза, логистика, — что будет все в порядке, Сергею и другим нашим арбитрам удастся принять участие в соответствующих учебно-методических мероприятиях», — цитирует ТАСС Митрофанова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. В марте УЕФА сообщила, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.