В правительстве Ростовской области ответили на критику Валерия Карпина

В Министерстве спорта Ростовской области назвали не соответствующей действительности информацию об отсутствии помощи «Ростову».

Ранее об этом в интервью «СЭ» рассказал главный тренер команды Валерий Карпин. Он заявил, что зарплата футболистам не выплачивается уже три месяца, а также поставил под сомнение дальнейшее участие клуба в играх РПЛ и свою работу в команде.

— В 2019 году футбольному клубу «Ростов» из областной казны был предоставлен грант в форме субсидий на сумму 380 млн рублей, — приводит РБК сообщение Минспорта Ростовской области. — Гранты предоставляются на финансовое обеспечение части с затрат, связанных с обеспечением подготовки и участия команд в составе клубов по игровым видам спорта в спортивных соревнованиях в игровом сезоне текущего года.

По словам представителя министерства, сейчас клубу предоставлены в безвозмездное пользование футбольная база стадиона «Олимп-2», тренировочные поля, административные помещения. медико-восстановительный центр и общежитие. Также ведется ремонт кровли западной трибуны стадиона «Олимп-2». На эти цели из бюджета направлено 250 миллионов рублей.



— Рассматривается вопрос о выделении средств областного и федерального бюджетов в объеме более 48 млн рублей на капитальный ремонт тренировочного поля в 2020 году, — добавили в министерстве.



Как уточнили в Минспорта Ростовской области, в 2022 году в левобережной части Ростова начнется строительство полноценной базы для «Ростова». В настоящее время завершается разработка проекта на инженерную подготовку земельного участка и подготовка задания на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство базы.

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить «Ростов»