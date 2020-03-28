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«В первый сезон на иностранцев смотрели как на врагов». Фернандеш рассказал о своей карьере в «Локо»

16:36
Мануэл Фернандеш в составе &quot;Локомотива&quot;. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Мануэл Фернандеш в составе &quot;Локомотива&quot;. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился своими впечатлениями от выступления в составе «Локомотива». Португалец защищал цвета «Локо» с 2014 по 2019 год, выиграл чемпионат и три Кубка страны.

— Предложение от «Бешикташа» оказалось не таким, как я ожидал, я чувствовал, что меня недооценивают, — цитирует официальный сайт «Эвертона» Фернандеша. — У «Локомотива» были амбиции выигрывать титулы, и, честно говоря, финансовый аспект тоже был важен.

По словам футболиста, в первый сезон некоторые российские игроки «смотрели на иностранцев как на врагов».

— Я думал, что второй сезон может стать лучше. Я ошибся, — со смехом добавил португалец.

Затем в клубе изменилось руководство, а Фернандеш освоил русский язык, и это позволило ему прибавить в третьем сезоне.

— Мы выиграли Кубок, я стал лучшим бомбардиром команды. В четвертом сезоне мы выиграли первое чемпионство за 14 лет. Когда я начал говорить по-русски, все изменилось, — вспоминает игрок. — Не знаю, связано ли это с тем, что мне было легче общаться, или с тем, что другие знали, что я могу понять их речь.

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