В «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с Михайловым будут наказаны

Ненеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что сотрудники футбольного клуба, виновные в участии в матче против «Торпедо» дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова, будут наказаны.

«Проверка проведена, мы выявили тех, кто допустил оплошность в работе. После решения КДК РФС мы примем решения в клубе. Поверьте, все виновные будут наказаны. Мы сделаем все, чтобы впредь подобных ситуаций не происходило. Я сам буду за этим пристально следить», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.