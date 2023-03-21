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Сегодня, 19:54

В «Пари НН» заявили, что виновные в инциденте с Михайловым будут наказаны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ненеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что сотрудники футбольного клуба, виновные в участии в матче против «Торпедо» дисквалифицированного полузащитника Ярослава Михайлова, будут наказаны.

«Проверка проведена, мы выявили тех, кто допустил оплошность в работе. После решения КДК РФС мы примем решения в клубе. Поверьте, все виновные будут наказаны. Мы сделаем все, чтобы впредь подобных ситуаций не происходило. Я сам буду за этим пристально следить», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.

Источник: https://tass.ru/sport/17330031
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ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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