«Спартак» поздравил Лаврова с днем рождения

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«Спартак» в Telegram-канале поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с днем рождения.

«Желаем страстному болельщику «Спартака» крепкого здоровья и радостных эмоций от игры любимого красно-белого клуба!» — говорится в сообщении.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Ахмата» 1 апреля.