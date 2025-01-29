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В «Пари НН» рассказали о переговорах по трансферу Сангаре

Владислав Маслов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, стоит ли еще ждать трансферов от нижегородского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что «Пари НН» интересуется форвардом болгарского «Левски» Мустафой Сангаре.

«Пока пауза по переговорам. Мне, скажем так, затруднительно на этот вопрос ответить. Паузу пока выдерживаем. Я говорил, что «Пари НН» пошумит на трансферном рынке? Мы не пошумели разве? По-моему, пошумели. У нас раньше всех пошли трансферы, и проходили они очень громко. Мы не сравниваем себя с «Зенитом» или кем-то еще. Для нас мы были громче, чем в прошлом году.

Будут ли еще трансферы? Я не хочу загадывать и однозначно говорить, потому что переговоры ведутся, но какое количество и когда они завершатся каким-то результатом, обычно такие вещи нельзя предсказать», — заявил Мелик-Гусейнов «РБ Спорт».

Клуб этой зимой подписал пять футболистов: Илью Агапова, Вячеслава Грулева, Александра Кокшарова, Василия Маврина, Ярослава Крашевскего и Хуана Кастильо.

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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