Мостовой заявил о желании поработать в тренерском штабе Черчесова

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой ответил на вопрос о желании поработать в штабе Станислава Черчесова.

27 января 61-летний Черчесов вместе со своим штабом покинул сборную Казахстана, где работал с лета 2024 года. С 2016 по 2021 год тренер возглавлял сборную России.

«Если Станислав Саламович возглавит в ближайшее время какую-нибудь команду и пригласит меня, конечно, я рассмотрю предложение. Мы же со Стасом давно знакомы и вместе играли. Ну, бывает, что иногда общаемся, переписываемся... Так что, да, я готов поработать в тренерском штабе Черчесова. Посмотрим, что будет», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

Экс-футболист проходил обучение в тренерской академии РФС с мая 2023 по ноябрь 2024 года, а также стажировался в московском «Динамо».