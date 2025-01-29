Губерниев: «Конечно, Соболев медийнее Хабиба. Тот уже давно закончил, его популярность — шлейф былых побед»

Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге «Самые медийные лица российского спорта-2024», в котором нападающий «Зенита» Александр Соболев обошел бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Нурмагомедов уже давно не выступает. У Хабиба или, например, у [Алины] Загитовой — это шлейф от былых успехов. Даже наличие [Александра] Большунова — это эхо Олимпиады. Соболев переходил в «Зенит», это действующий спортсмен. Люди оценивают по местонахождению в хит-парадах. Про тебя говорят — значит, ты есть. Мы же оцениваем не количество голов, а медийность. Значит, про этого человека знают, несмотря на то, что он ничего не забил. Не надо путать зеленое с кислым.

Понятно, что Овечкин — номер один. Жаль, нет биатлонистов. Если бы была олимпийская победа, тогда, глядишь, кто-нибудь был», — заявил Губерниев Legalbet.

В рейтинге, составляемом «СЭ» и «Медиалогией», Соболев занял 7-е место, а Нурмагомедов — 8-е.