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Сегодня, 18:50

Губерниев: «Конечно, Соболев медийнее Хабиба. Тот уже давно закончил, его популярность — шлейф былых побед»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев высказался о рейтинге «Самые медийные лица российского спорта-2024», в котором нападающий «Зенита» Александр Соболев обошел бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Нурмагомедов уже давно не выступает. У Хабиба или, например, у [Алины] Загитовой — это шлейф от былых успехов. Даже наличие [Александра] Большунова — это эхо Олимпиады. Соболев переходил в «Зенит», это действующий спортсмен. Люди оценивают по местонахождению в хит-парадах. Про тебя говорят — значит, ты есть. Мы же оцениваем не количество голов, а медийность. Значит, про этого человека знают, несмотря на то, что он ничего не забил. Не надо путать зеленое с кислым.

Понятно, что Овечкин — номер один. Жаль, нет биатлонистов. Если бы была олимпийская победа, тогда, глядишь, кто-нибудь был», — заявил Губерниев Legalbet.

В рейтинге, составляемом «СЭ» и «Медиалогией», Соболев занял 7-е место, а Нурмагомедов — 8-е.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Дмитрий Губерниев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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