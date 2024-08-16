В «Пари НН» прокомментировали судейство в матче с «Динамо» из Махачкалы

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на скандал с судейством в матче нижегородцев против махачкалинского «Динамо» (1:0) в третьем туре РПЛ.

— После двух поражений в стартовых матчах последовали две победы, но матч с махачкалинским «Динамо» вызвал большой резонанс из-за работы судей. На эту тему высказался даже глава Дагестана. Что можешь сказать по этому поводу? Понятно же, что в таких случаях тень падает не только на арбитров, но и соперник попадает под подозрение.

— Это, конечно, чушь. Я был на игре. Дагестан для меня не чужой регион, работал в «Анжи». Хорошо знаком и с главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым, и с президентом местного «Динамо» Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. Он меня в свое время даже звал в свой клуб, слегка обижен, что не пошел, и не мог не подколоть по этому поводу на игре. Я понимаю их чувства по итогам нашего матча. Действительно, на трибуне могло показаться, что с судейством не все идеально, но я думаю, что эта история больше связана с эмоциями. Тебя уже на 5-6-й минуте ВАР зовет посмотреть повтор, но ты остаешься при своем мнении. Уже идет некий рассинхрон в бригаде. Дальше огромное количество сложных эпизодов. Любое удаление всегда вызывает взрыв негодования на трибунах, даже если оно железобетонное, как в нашем случае. Там южные ребята, горячие, им тяжело принимать красную карточку. Напряжение растет и растет. В итоге кипело много, эмоций выплеснули массу, но комиссия признала только одну ошибку — пенальти в ворота махачкалинцев. Мне кажется, я для себя понял ее природу. Сам и в первой команде двусторонки судил, и в женском футболе. Мне интересна психология арбитра, его ощущения при вынесении решений, то давление, которое оказывают футболисты на поле. В тренировочных же матчах тоже никто не хочет проигрывать. Так вот, мне кажется, судья в поле просто не смог во второй раз пойти против мнения ВАР. Как так, он там смотрит массу повторов, сигнализирует, что у меня явная ошибка, а я снова пойду наперекор. Не решился. Так сложились звезды, что ошибка с пенальти помогла нам увезти три очка из Дагестана. Но ошибиться может каждый — и тренер, и футболист, и главный арбитр. В любом случае это была очень трудная для судейства игра. Плюс первый матч махачкалинцев дома, эмоции, я все понимаю. Повторюсь, с огромным уважением отношусь к Меликову и Гаджиеву, это мои старшие товарищи, желаю им только удачи с их клубом. Главного тренера Хасанби Биджиева я тоже знаю еще с локомотивских времен. У него крепкая команда, у которой все впереди. В Дагестане никому не будет просто. «Динамо» любят и поддерживают, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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