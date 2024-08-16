В «Пари НН» прокомментировали судейство в матче с «Динамо» из Махачкалы
Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» отреагировал на скандал с судейством в матче нижегородцев против махачкалинского «Динамо» (1:0) в третьем туре РПЛ.
— После двух поражений в стартовых матчах последовали две победы, но матч с махачкалинским «Динамо» вызвал большой резонанс из-за работы судей. На эту тему высказался даже глава Дагестана. Что можешь сказать по этому поводу? Понятно же, что в таких случаях тень падает не только на арбитров, но и соперник попадает под подозрение.
— Это, конечно, чушь. Я был на игре. Дагестан для меня не чужой регион, работал в «Анжи». Хорошо знаком и с главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым, и с президентом местного «Динамо» Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. Он меня в свое время даже звал в свой клуб, слегка обижен, что не пошел, и не мог не подколоть по этому поводу на игре. Я понимаю их чувства по итогам нашего матча. Действительно, на трибуне могло показаться, что с судейством не все идеально, но я думаю, что эта история больше связана с эмоциями. Тебя уже на 5-6-й минуте ВАР зовет посмотреть повтор, но ты остаешься при своем мнении. Уже идет некий рассинхрон в бригаде. Дальше огромное количество сложных эпизодов. Любое удаление всегда вызывает взрыв негодования на трибунах, даже если оно железобетонное, как в нашем случае. Там южные ребята, горячие, им тяжело принимать красную карточку. Напряжение растет и растет. В итоге кипело много, эмоций выплеснули массу, но комиссия признала только одну ошибку — пенальти в ворота махачкалинцев. Мне кажется, я для себя понял ее природу. Сам и в первой команде двусторонки судил, и в женском футболе. Мне интересна психология арбитра, его ощущения при вынесении решений, то давление, которое оказывают футболисты на поле. В тренировочных же матчах тоже никто не хочет проигрывать. Так вот, мне кажется, судья в поле просто не смог во второй раз пойти против мнения ВАР. Как так, он там смотрит массу повторов, сигнализирует, что у меня явная ошибка, а я снова пойду наперекор. Не решился. Так сложились звезды, что ошибка с пенальти помогла нам увезти три очка из Дагестана. Но ошибиться может каждый — и тренер, и футболист, и главный арбитр. В любом случае это была очень трудная для судейства игра. Плюс первый матч махачкалинцев дома, эмоции, я все понимаю. Повторюсь, с огромным уважением отношусь к Меликову и Гаджиеву, это мои старшие товарищи, желаю им только удачи с их клубом. Главного тренера Хасанби Биджиева я тоже знаю еще с локомотивских времен. У него крепкая команда, у которой все впереди. В Дагестане никому не будет просто. «Динамо» любят и поддерживают, — сказал Удальцов «СЭ».
Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Полностью интервью Александра Удальцова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0