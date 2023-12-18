Семак рассказал о причине неудачи Дзюбы в Турции

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о неудачном опыте нападающего Артема Дзюбы в чемпионате Турции. Футболист несколько месяцев провел в «Адана Демирспор», после чего вернулся в Россию.

«Один клуб подходит, другой не подходит, чемпионат подойдет, не подойдет. То есть если ты там уступаешь конкуренцию, значит, другие игроки просто сильнее. Здесь все на поверхности», — рассказал специалист на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» с августа 2022 года по ноябрь. За команду форвард забил 1 гол в 5 матчах за команду. Сейчас футболист является игроком «Локомотива». В нынешнем сезоне РПЛ 35-летний форвард провел 16 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.