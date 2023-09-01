«Пари НН» на своем поле сыграет с «Рубином» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу 2 сентября, в субботу. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, начало — в 15.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Пари НН» — «Рубин» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер», начало — в 15.00.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию с формальными событиями игры.

«Пари НН», который тренирует Сергей Юран, занимает десятое место с 7 очками в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» под руководством Рашида Рахимова набрал шесть баллов и располагается на 13-й строчке.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября