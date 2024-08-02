Чалов вошел в заявку ПАОКа на матчи квалификации Лиги чемпионов против «Мальме»

Российский нападающий Федор Чалов вошел в заявку греческого ПАОКа на матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против шведского «Мальме», сообщается на официальном сайте команды из Салоников.

Также в заявочном листе оказался другой россиянин — Магомед Оздоев.

Первый матч с «Мальме» состоится 6 августа в Швеции. Ответная игра противостояния пройдет 13-го числа на домашнем стадионе ПАОКа.

Чалов подписал контракт с греческим клубом до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, ПАОК заплатил ЦСКА за трансфер 26-летнего футболиста три миллиона евро.