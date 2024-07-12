Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

В «Оренбурге» заявили, что не будут арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможной аренде игроков «Зенита» Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова.

«Рассматриваем ли мы возможность трансфера или аренду Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина из «Зенита»? Нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Андреева.

Также он отметил, что Алексей Барановский, Богдан Москвичев и Артем Касимов готовы стать основными игроками команды.

«Да, готовы. Мы бы не брали их тогда», — добавил Андреев.

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Читайте также
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые ведут после первого тайма
Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»
В «Рубине» рассказали об общении с Даку после его возвращения с Евро
Болельщики «Спартака» вспомнили Федуна на матче против «Динамо»
Личка рассказал, о чем пообщался со Станковичем перед матчем против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»

Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости