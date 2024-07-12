В «Оренбурге» заявили, что не будут арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможной аренде игроков «Зенита» Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова.

«Рассматриваем ли мы возможность трансфера или аренду Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина из «Зенита»? Нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Андреева.

Также он отметил, что Алексей Барановский, Богдан Москвичев и Артем Касимов готовы стать основными игроками команды.

«Да, готовы. Мы бы не брали их тогда», — добавил Андреев.

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.