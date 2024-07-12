Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в подходе к формированию бюджета клуба.
«У клуба ежегодно был стабильно высокий отрицательный трансферный баланс: покупали игроков на значительно большую сумму, чем продавали. Так как денег не хватало, с 2017 года клуб регулярно привлекал кредиты. В 2021 году кредит достиг максимального размера. Финансовая устойчивость определяется тем, что ты тратишь не больше, чем зарабатываешь. Сегодня клуб живет абсолютно в рамках утвержденного бюджета. 2023 год мы впервые с 2017 года прошли без дополнительного финансирования и привлечения заемных средств. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. 2024 год мы также пройдем без дополнительного финансирования», — сказал Леонченко «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -