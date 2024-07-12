Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в подходе к формированию бюджета клуба.

«У клуба ежегодно был стабильно высокий отрицательный трансферный баланс: покупали игроков на значительно большую сумму, чем продавали. Так как денег не хватало, с 2017 года клуб регулярно привлекал кредиты. В 2021 году кредит достиг максимального размера. Финансовая устойчивость определяется тем, что ты тратишь не больше, чем зарабатываешь. Сегодня клуб живет абсолютно в рамках утвержденного бюджета. 2023 год мы впервые с 2017 года прошли без дополнительного финансирования и привлечения заемных средств. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. 2024 год мы также пройдем без дополнительного финансирования», — сказал Леонченко «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.