Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» рассказал об изменениях в подходе к формированию бюджета клуба.

«У клуба ежегодно был стабильно высокий отрицательный трансферный баланс: покупали игроков на значительно большую сумму, чем продавали. Так как денег не хватало, с 2017 года клуб регулярно привлекал кредиты. В 2021 году кредит достиг максимального размера. Финансовая устойчивость определяется тем, что ты тратишь не больше, чем зарабатываешь. Сегодня клуб живет абсолютно в рамках утвержденного бюджета. 2023 год мы впервые с 2017 года прошли без дополнительного финансирования и привлечения заемных средств. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. 2024 год мы также пройдем без дополнительного финансирования», — сказал Леонченко «СЭ».

Владимир Леонченко. «Финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону». Интервью Леонченко

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые ведут после первого тайма
В «Оренбурге» заявили, что не будут арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»
В «Рубине» рассказали об общении с Даку после его возвращения с Евро
Болельщики «Спартака» вспомнили Федуна на матче против «Динамо»
Личка рассказал, о чем пообщался со Станковичем перед матчем против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Оренбурге» заявили, что не будут арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»

«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые ведут после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости