В «Нижнем Новгороде» заявили, что еще не завершили трансферную кампанию

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о завершении трансферной кампании.

«Трансферная кампания завершена? Нет, стоит ждать сюрпризов. Всегда стоит. Итоги трансферной кампании можно будет подводить завтра, но не сегодня. Пока еще рано», — сказал Измайлов «СЭ».

8 сентября — последний день летнего трансферного окна в России.

После 8 туров сезона-2022/23 в РПЛ «Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице с 9 очками.