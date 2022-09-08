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Сегодня, 12:00

«Ахмат» во второй раз арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Динамо» объявило о переходе полузащитника Владислава Карапузова в «Ахмат» на правах аренды.

22-летний россиянин проведет в клубе из Грозного сезон-2022/23.

Карапузов уже выступал за «Ахмат» на правах аренды в прошлом сезоне, тогда он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за грозненцев во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Карапузов принял участие в 5 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 110 минут.

Источник: https://t.me/fcdynamo/8943
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
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 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Н. Новгород
 - : -
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

 3 1 1
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