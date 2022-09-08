«Ахмат» во второй раз арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова
«Динамо» объявило о переходе полузащитника Владислава Карапузова в «Ахмат» на правах аренды.
22-летний россиянин проведет в клубе из Грозного сезон-2022/23.
Карапузов уже выступал за «Ахмат» на правах аренды в прошлом сезоне, тогда он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за грозненцев во всех турнирах.
В нынешнем сезоне Карапузов принял участие в 5 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 110 минут.
Источник: https://t.me/fcdynamo/8943
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Химки – Кр. Советов
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|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
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|- : -
|11.09
|13:00
|
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|11.09
|15:00
|
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