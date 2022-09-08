«Ахмат» во второй раз арендовал полузащитника «Динамо» Карапузова

«Динамо» объявило о переходе полузащитника Владислава Карапузова в «Ахмат» на правах аренды.

22-летний россиянин проведет в клубе из Грозного сезон-2022/23.

Карапузов уже выступал за «Ахмат» на правах аренды в прошлом сезоне, тогда он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за грозненцев во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Карапузов принял участие в 5 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями, проведя на поле в сумме 110 минут.